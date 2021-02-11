البورصة تربح 1.3 مليار جنيه في أسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليسجل 707.9 مليار جنيه مقابل 706.3 مليار جنيه.





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 هاشميًا بنسبة 0.01 %، ليغلق عند مستوى 11546 نقطة.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 707.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.









وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 0.01 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 11546.32 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس70/ بنسبة 0.73 في المئة ليبلغ مستوى 2452.77 نقطة، كما سجل مؤشر/إيجي اكس100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو0.56 في المئة ليبلغ مستوى 3488.18 نقطة.







