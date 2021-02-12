ربنا مشمتش فينا حد.. تامر أمين يوجه رسالة لـ كارهي الأهلي

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لـ كارهي النادي الأهلي، قائلا إن الناس التى تكره الأهلى كانت تنتظر هزيمته اليوم ولكن اللاعبون حققوا المركز الثالث على مستوى العالم.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار: "الحمد لله ربنا مشمتش فينا حد، والأهلى لعب ثلاث مباريات فاز فى أثنين وهزم فى مباراة واحد".





ولفت إلى أن الأهلى خسر من فريق كبير وعالمى فى بطول العالم للأندية، ولكن المستوى فى البطولة بشكل عام مميز".





وأشار إلى أن هذا الجيل جمعيه من الشباب وسيستمر مع الأهلى لمدة تصل لـ 6 سنوات مقبلة.





وأوضح أن الأهلى فريق كبير وقدم مباريات قوية ومميزه، وعلى الجميع النظر لـ الفوز.