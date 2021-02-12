ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ربنا مشمتش فينا حد.. تامر أمين يوجه رسالة لـ كارهي الأهلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:01 ص
الأهلي
الأهلي
Advertisements
البهي عمرو
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لـ كارهي النادي الأهلي، قائلا إن الناس التى تكره الأهلى كانت تنتظر هزيمته اليوم ولكن اللاعبون حققوا المركز الثالث على مستوى العالم.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار: "الحمد لله ربنا مشمتش فينا حد، والأهلى لعب ثلاث مباريات فاز فى أثنين وهزم فى مباراة واحد".

ولفت إلى أن الأهلى خسر من فريق كبير وعالمى فى بطول العالم للأندية، ولكن المستوى فى البطولة بشكل عام مميز".

وأشار إلى أن هذا الجيل جمعيه من الشباب وسيستمر مع الأهلى لمدة تصل لـ 6 سنوات مقبلة.

وأوضح أن الأهلى فريق كبير وقدم مباريات قوية ومميزه، وعلى الجميع النظر لـ الفوز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

مطلعناش بفضيحة.. تامر أمين بعد مباراة بايرن ميونخ: أنا زعلان لهذا السبب

تامر أمين عن برونزية كأس العالم للأندية: لا يزال الأهلى يصنع التاريخ

عضو إدارة الإهلي يكشف كواليس التتويج ببرونزية مونديال الأندية

بعد تحقيق البرونزية .. الأهلى: عودة بعثة الفريق من بطولة العالم للأندية غدا

شوفلك نادي تاني.. تامر أمين يفتح النار على مروان محسن

ترشيحاتنا

زواج غادة عادل وحسن شاكوش .. تامر أمين يحسم الجدل .. فيديو

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية

الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر

تحذير لـ طلاب الجامعات قبل بدء الامتحانات

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها