مفاجأة جديدة بشأن واقعة مدعي خطف الأطفال بكرداسة.. فيديو

نشر الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، مقطع فيديو جديدا، يؤكد خلاله أنه تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطفل عمره 14 سنة ويدعي عمر عرفة ويعترف فيه بقيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال الجيزة، مصاب بتأخر عقلي.





وقال محمد موسى، الشقيق الأكبر لهذا الطفل أحد شركاء سلطان أبوالدهب الذي اتهمه الطفل عمر بأنه يخطف الأطفال لصالحه، لافتا أن شقيق الطفل أقر بأن "عمر" يعاني من تأخر عقلي، وتنازل والد الفتاة عن شكواه، بعدما تأكد أن المتهم قصد المزاح أثناء معاكسة كريمته، ولم يشرع في خطفها وعلل ما به من إصابات نتيجة تعدي الأهالى عليه، وتم عرض الطفل على مستشفى الأمراض العقلية لفحصه.





وتابع موسى، بالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه، وأضاف "موسى": الولد قال كدة بسبب الضرب اللي تعرض له من الأهالي فأول اسم جه على باله قاله وهو اسم سلطان أبوالدهب وده صاحب مطعم مندي السلطان وأخو الولد الكبير يبقي شريكه.. يعني سلطان مش طرف فى الحكاية من الأساس".