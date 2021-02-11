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رياضة

ياسر إبراهيم: برونزية العالم تدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجه ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير القلعة الحمراء بعد ‏دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، الذي شهد التتويج بالثلاثية "الدوري الممتاز ‏وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا"، واليوم الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.‏

وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.‏

وقال إبراهيم: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال ‏تحقيق مركز جديد، لكن في النهاية سعداء بما قدمناه، خاصة أنها أول مرة لهذا الجيل الوجود ‏في هذه البطولة الكبرى».‏

وأضاف: «الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكنا نتطلع إلى تحقيق أفضل ‏مما حققناه اليوم، لكن في النهاية نحن سعداء بما تحقق، الذي سيكون دافعًا قويًّا لنا من أجل ‏استكمال رحلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية».‏
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