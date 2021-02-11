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رياضة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الجامعات ومعهد إعداد القادة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وقع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة بجامعة حلوان لمدة ثلاث سنوات، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بالجامعة التكنولوجية الحديثة بالقاهرة الجديدة، حيث قام الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بجامعة حلوان بالتوقيع على البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة التعاون في مجالات الأنشطة المشتركة بين الإتحاد الرياضي للجامعات ومعهد إعداد القادة، بزيادة قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة الرياضية، مما سيعود بالنفع على الرياضة المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي.

كما ينص على إقامة دورات ومشروعات متنوعة للشباب لإكتشاف وتنمية المواهب في المجالات الرياضية المختلفة للمساهمة في خلق جيل قادر على الإندماج مع الغير، وأن يكون مؤمنًا بمفاهيم التحاور والتواصل والاقناع بعيدا عن التطرف والتعصب، وتقديم برامج تنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب في اتجاهات تنموية متنوعة، وعقد ورش العمل والمؤتمرات ذات الاتجاه القومي، واستثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد، في ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

يذكر ان مراسم توقيع البروتوكول حضرها  الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بجامعة حلوان، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فراج عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبهاء مختار مدير البطولة والمنافسة بالاتحاد.
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