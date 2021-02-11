أستاذ علوم نظم الأرض: ملء السد الإثيوبي يؤثر على بحيرة ناصر

قال الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم نظم الأرض وصاحب بحث مع عدد من العلماء بشأن تأثير ملء السد الإثيوبي على مصر والسودان، "تطرقنا في البحث لإثارة وتوضبح أن ملء السد سوف يؤثر بشكل سلبي على بحيرة ناصر، إذا لم يتم التنسيق بين الدول".





وأردف العسكري خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دي ام سي": "البحث تناول فترة الملء للسد الإثيوبي، ووفقا لإعلان المبادئ، وكان يجب الوصول إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث، وهذا أمر مهم جدا".





وتابع: "أنه من وجهة نظر علمية بعيدا عن السياسة، فإنه دون التنسيق بين الدول المتشاركة في النهر ربما يتكرر ما حدث في السودان، وتجد الدول الأخرى نفسها أمام مواجهة بعض الظروف التي لم تستعد لها، ولا يجب على دولة ما أن تنفرد بالقرار".