فنانة زملكاوية تطلق الزغاريد على الهواء فرحا بفوز الأهلي ببرونزية العالم للأندية.. فيديو

أطلقت الفنانة مادلين طبر الزغاريد على الهواء فرحا بفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.





أعربت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن سعادتها البالغة بفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، منذ قليل، على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.





وأشارت الفنانة مادلين طبر، أنها تشجع نادي الزمالك، لكن النادي الأهلي قدم مبارة رائعة ومحمد الشناوي قدم مبارة لا تنسى واستطاع حصد ببرونزية كأس العالم للأندية بعد معاناة كبيرة.