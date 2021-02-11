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رياضة

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي بإنجاز الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.


وقال الحساب الرسمي لنادي ولفرهامبتون على «فيسبوك»: «من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري، ألف مبروك على تحقيق ميدالية المركز الثالث في المونديال، ليس جديدًا على نادي القرن العالمي».


ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.


وفاز الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.‏
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