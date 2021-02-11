من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

حرص نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على تهنئة النادي الأهلي بإنجاز الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.
وقال الحساب الرسمي لنادي ولفرهامبتون على «فيسبوك»: «من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري، ألف مبروك على تحقيق ميدالية المركز الثالث في المونديال، ليس جديدًا على نادي القرن العالمي».
ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.
وفاز الأهلي على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.