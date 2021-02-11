ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بعد إعلان الصحة توقعاتها لـ كورونا.. مخاوف من غلق المساجد في شهر رمضان

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قالت وزارة الصحة، اليوم، أنها تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر ابريل المقبل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمر لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.

والسؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين هل ستبقي وزارة الأوقاف على المساجد مفتوحة لأداء الفروض الخمسة والتراويح خاصة وأن العام الماضي أغلقت المساجد طوال فترة انتشار فيروس كورونا وطال الغلق حتى انتهاء شهر رمضان .

وأغلقت وزارة الاوقاف المساجد في هذا التوقيت وأذاعت أذان " صلوا في رحالكم " لأول مرة ، حتى وضعت الوزارة بالتنسيق مع لجنة كورونا بمجلس الوزراء حزمة من الضوابط لإعادة فتح المساجد وحذرت وزارة الاوقاف المواطنين وقتها من غلق أي مسجد لا يتبع رواده الإجراءات الاحترازية .

واكدت وزارة الأوقاف في وقت سابق وبالتحديد مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وقت ظهور الموجة الثانية انها ليس لديها نية إطلاقا لغلق المساجد طالما أن رواد المساجد ملتزمون باتباع الاجراءات الاحترازية  ، إلا المساجد المخالفة ، وبالفعل تم غلق عدد من المساجد ببعض المحافظات وكانت البداية بغلق مسجد النور بالعباسية 15 يوما بعد زيارة الوزير المفاجئة للمسجد في صلاة الظهر وتلاحظ عدم التزام المصلين بالإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة .

ومع اقتراب شهر رمضان وفي ظل التزام المصلين بالضوابط والاجراءات التي حددتها الوزارة لن يتم غلق المساجد ومن المتوقع قيام وزارة الأوقاف بوضع ضوابط واجراءات أكثر تشددا في شهر رمضان خاصة في صلاة التراويح التي تشهد إقبالا كبيرا من المصلين بطبيعة الحال في ظل تعالي الاصوات المطالبة باستمرار فتح المساجد في شهر رمضان وعدم التجربة المريرة في رمضان الماضي . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف للمصلين: حافظوا على المساجد

بعد غلق مسجد النور.. 5 تعليمات من الأوقاف لاستمرار الصلاة بالمساجد

بعد غلق مسجد النور بالعباسية أسبوعين.. الأوقاف: الأمر في يد المواطنين بالالتزام

رسالة قوية من الأوقاف بعد غلق مسجد النور .. و5 تعليمات يجب تنفيذها

بعد غلق مسجد النور بالقاهرة .. الأوقاف تراهن على وعي المصلين ..وتحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزارة الأوقاف تصدر بيانا هاما بشأن غلق المساجد

ترشيحاتنا

تعرف على القيمة المادية لمكافأة الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية

رقم خاص لـ محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

بسبب كورونا.. إجراء سعودي عاجل بشأن صلاة الجمعة

نبيل الحلفاوي يهنئ بيبو بـ البرونزية

فيفي عبده تنعى المطرب الراحل علي حميدة

التقى معمر القذافي قبل سقوطه بأسبوع.. صداقة علي حميدة ورئيس ليبيا المخلوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم