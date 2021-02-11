بعد إعلان الصحة توقعاتها لـ كورونا.. مخاوف من غلق المساجد في شهر رمضان

قالت وزارة الصحة، اليوم، أنها تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر ابريل المقبل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمر لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.





والسؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين هل ستبقي وزارة الأوقاف على المساجد مفتوحة لأداء الفروض الخمسة والتراويح خاصة وأن العام الماضي أغلقت المساجد طوال فترة انتشار فيروس كورونا وطال الغلق حتى انتهاء شهر رمضان .





وأغلقت وزارة الاوقاف المساجد في هذا التوقيت وأذاعت أذان " صلوا في رحالكم " لأول مرة ، حتى وضعت الوزارة بالتنسيق مع لجنة كورونا بمجلس الوزراء حزمة من الضوابط لإعادة فتح المساجد وحذرت وزارة الاوقاف المواطنين وقتها من غلق أي مسجد لا يتبع رواده الإجراءات الاحترازية .





واكدت وزارة الأوقاف في وقت سابق وبالتحديد مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وقت ظهور الموجة الثانية انها ليس لديها نية إطلاقا لغلق المساجد طالما أن رواد المساجد ملتزمون باتباع الاجراءات الاحترازية ، إلا المساجد المخالفة ، وبالفعل تم غلق عدد من المساجد ببعض المحافظات وكانت البداية بغلق مسجد النور بالعباسية 15 يوما بعد زيارة الوزير المفاجئة للمسجد في صلاة الظهر وتلاحظ عدم التزام المصلين بالإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة .



