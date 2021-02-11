إيناس النجار تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية توب باللون الأبيض وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، مع نظارة شمس نالت إعجاب متابعيها.





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيناس النجار السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.





وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.



