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محافظات

استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:19 م
استمرار تطعيم الأطقم
استمرار تطعيم الأطقم الطبيبة في الغربية بلقاح كورونا
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احمد علي
تابعت صحة الغربية، تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، وتم تدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات منذ عدة أيام، بعد إعطاء إشارة البدء بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. 


وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  أنه حتى اليوم، تم تسجيل حوالي 164 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات وأن التطعيمات آمنة وخضعت للتحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالبًا المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا
استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا
استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا
استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا
استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا
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