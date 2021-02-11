استمرار تطعيم الأطقم الطبية في الغربية بلقاح كورونا

تابعت صحة الغربية، تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، وتم تدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات منذ عدة أيام، بعد إعطاء إشارة البدء بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.









وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه حتى اليوم، تم تسجيل حوالي 164 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.



