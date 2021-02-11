ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: كفر الشيخ وحلوان نموذج للأزمات المناخية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:33 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
Advertisements
ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التغير المناخي خطر كبير والخلل البيئي يؤدي إلى انهيارات على المستوى الاقتصادي والصحي، مشيرًا إلى أن مدينة حلوان كانت في القدم منتجع صحي طبيعي وملجأ للأمراء والملوك، والآن تحول للمركز للأمراض الصدرية.


وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي التقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن محافظة كفر الشيخ نموذج كبير عن التغيير المناخي في مصر، حيث إن أرض كفر الشيخ بها نسبة ملوحة مرتفعة، وهو ما تسبب في تدهور حالة الفلاحين.

وأشار إلى أن قلب القاهرة به حالة من رمادية السماء والسحابة السوداء، وتعتبر أزمة للتغييرات المناخية وهي صناعتنا، مؤكدًا أن التاريخ القبطي شاهد كبير على التغيير المناخ، حيث إن هذه الشهور لم تكن كما كانت عليه في الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط في مقال: مصر تضع شعبها في قلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر

إبراهيم عيسى: نادية لطفى فريدة من نوعها ولا تنافسها إلا تحية كاريوكا في الدور الاجتماعي

وزيرة البيئة: نسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خدمة المواطنين

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: مؤشرات باكتمال النصاب القانوني لـ 14 نقابة فرعية

باحثة: محمد علي فكر في هدم الهرم الأكبر ونقل الحجارة لصناعة القناطر

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يهنئ بيبو بـ البرونزية

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

أمر هام.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسا عربيا بقصر الشاطئ

بعد إعلان الصحة توقعاتها لـ كورونا.. مخاوف من غلق المساجد في شهر رمضان

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن قوامها المنحوت

تأثيرات صحية رائعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور