إبراهيم عيسى: كفر الشيخ وحلوان نموذج للأزمات المناخية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التغير المناخي خطر كبير والخلل البيئي يؤدي إلى انهيارات على المستوى الاقتصادي والصحي، مشيرًا إلى أن مدينة حلوان كانت في القدم منتجع صحي طبيعي وملجأ للأمراء والملوك، والآن تحول للمركز للأمراض الصدرية.









وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي التقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن محافظة كفر الشيخ نموذج كبير عن التغيير المناخي في مصر، حيث إن أرض كفر الشيخ بها نسبة ملوحة مرتفعة، وهو ما تسبب في تدهور حالة الفلاحين.



