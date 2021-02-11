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القس باخوم عدلي: الزغاريد علامة على الفرحة بالشهداء.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:17 م
القس باخوم عدلي
القس باخوم عدلي
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محمود محسن
قال القس باخوم عدلي، إن الزغاريد علامة على الفرحة بالشهداء، مؤكدا أنه عند إنشاء كنيسة شهداء مصر بليبيا بعد موافقة الرئيس السيسي كان هناك فرحة بالمكان.

وأضاف باخوم خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الأحداث مرت في البداية بعد علم نبأ اختطاف أخواتنا في ليبيا إلى أن تم استشهادهم وكانت فترة عصيبة على الجميع.

وتابع القس باخوم عدلي أنه قبل نشر الفيديو الذي بثته داعش وبعد استشهادهم  كان الواقع محزنا لنا جميعا حتى المسلمون شاطرونا الأحزان وقاموا بأداء صلاة الغائب.

وأشار باخوم عدلي إلى أنهم فرحوا بعد استشهاد إخوانهم في ليبيا. 
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