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محافظات

من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:24 م
وصول 49 ماكينة غسيل
وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن وصول 49 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة، مشيدًا بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة في قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي.
 

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة  أن المديرية قد استلمت عدد 49 ماكينة غسيل كلوى المقدمة من وزارة الصحة. 

كما تم تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم مؤكدا  أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتي ستساهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي وتلبية .

وإشارة الدكتوره سهير صبري مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى وقد تم توزيعهم علي 11 مستشفي عام مركزي ومركز غسيل كلوي بالمحافظة وفقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز الغربية .
من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
من صندوق تحيا مصر.. وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لصحة الغربية
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