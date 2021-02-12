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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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