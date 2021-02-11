الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي ويصعب موقفه فى الترتيب

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على ملعب برج العرب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



