رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق: 16% من الأطفال يعانون من حساسية صدرية

أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أنه وخلال رئاسته للجهاز البيئي في مصر أجرى دراسة عن التلوث في منطقة حلوان وتم الوصول إلى أن الجسيمات الصلبة في الهواء نسبتها مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن 16% من الأطفال يعانون من حساسية صدرية، ومهددون بتطورها.









وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تتبنى برنامج 2030 للحفاظ على البيئة من خلال إحلال السيارات القديمة، والتي تنتج انبعاثات خطيرة جدًا، مشيرًا إلى أن تغير المناخي ظاهرة كونية.







