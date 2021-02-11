طارق فهمي: مصر والأردن والعراق تحيي النظام الإقليمي العربي

قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الأردنية، علاقات متميزة، من حيث النواحي السياسية والدبلوماسية وكذا الاقتصادية والاستثمارية.









جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، تعليقا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء الأردنى.









وأوضح استاذ العلوم السياسية، أن الزيارة طبيعية فى ظل التحركات التى بدأها البلدان لدعم القضية الفلسطينية، على المستوى الإقليمى، وكذلك المستوى الدولي فى موقف عربى موحد بشأن هذه القضية.









وتابع طارق فهمى، أن العراق دخل على الخط أيضا مع مصر والأردن لدعم القضية الفلسطينية، ولإحياء النظام العربى الإقليمى الموحد والتركيز على الثوابت العربية.









واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.









وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للسيد الرئيس، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.



