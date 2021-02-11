في ظروف غامضة.. العثور على جثة عارضة أزياء عشرينية

تعرضت عارضة أزياء فلبينية لحادث مأساوي أودى بحياتها، وكان قد تم انتشال جثتها من نهر سيفيرون في ووستر.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم اعتقال رجل (24 عاما) للاشتباه في اتهامه بجريمة قتل محليا، بتهمة قتل عارضة الأزياء كريستينا رو البالغة من العمر 28 عاما، وذلك بعد انتشال جثتها من النهر.





وكريستينا أصلها من الفلبين وتعيش في شفيوت كلوز، في ووستر، بعد أن عثرت فرق البحث على جثة امرأة في العشرينات من عمرها، وقال أولئك الذين يعيشون بالقرب من مكان الجريمة عثورهم على دماء متناثرة على الطريق وفيما أكدت الشرطة مقتل امرأة.





وبحثت الشرطة في 3 مواقع في ووستر، بينما قامت فرق البحث بتمشيط النهر بحثا عن جثة المرأة، وقال ضابط التحقيق: "لسوء الحظ ، حددنا جثة امرأة في العشرينات من عمرها في نهر سيفيرن خلال عمليات البحث التي أجريناها الليلة الماضية".





وأضاف: 'تم إبلاغ أسرتها ، لكن لم يتم تحديد الهوية الرسمية بعد.. واعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عاما ولا يزال محتجزا لدى الشرطة.. وهذه حادثة فردية ويمكنني أن أؤكد أننا لا نبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث".





وآخر مرة تم مشاهدة فيها رو كانت يوم الإثنين وهي تتلقى طردا من ساعي البريد وكانت سعيدة، وقال جار لها: "ما حدث هو مأساوي للغاية وعمل مأساوي.. ونرى هذا النوع من الجرائم على التلفزيون ليس من نافذة غرفة المعيشة الخاصة بك".