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شاهد.. فرحة عارمة بين 400 طالب بطب القاهرة انضموا للجيش الأبيض

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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ندى رأفت
انتابت الفرحة العارمة أكثر من 400 طالب بكلية طب جامعة القاهرة يوم الاحتفال بتخرجهم بساحة الجامعة، وقاموا بالتعبير عن سعادتهم وانضمامهم لجيش مصر الأبيض بأشكال احتفالية رائعة تعد الأغرب من نوعها.


وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن أكثر من 400 طالب بكلية الطب جامعة القاهرة ، قرروا الاحتفال بتخرجهم لأول مرة داخل أروقة وحدائق كليتهم ، فرحين بمرور 6 سنوات من الكفاح والدراسة العلمية والعملية للحصول على بكالريوس الطب. 


وأوضح غانم، أن عددا كبيرا من الطلبة سيطرت عليهم الفرحة وقاموا بالعديد من الأشكال الاحتفالية الرائعة، ممسكين أيديهم بشكل دائرى ومرددين هتافات تعبر عن سعادتهم بتخرجهم وانضمامهم لجيش مصر الأبيض المدافع عن صحة المصريين بأرواحه ودمه. 
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