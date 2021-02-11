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ديني

هل دفتر توفير القاصر عليه زكاة مال؟ .. البحوث الإسلامية تجيب

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:45 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
هل دفتر توفير القاصر عليه زكاة مال؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.


وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .


وأضاف: وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .


واختتم: ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .


هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي؟


أوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".


هل أرباح دفتر التوفير حرام؟


قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التعامل مع "البوستة" بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البريد جائزة ولا شيء فى ذلك.


وأضاف "عاشور" خلال برنامج "دقيقة فقهية "، فى إجابته عن سؤال « سأحج هذا العام من أرباح دفتر التوفير ولكنى سمعت أنها حرام فما الحكم فى ذلك؟»، ان أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ولا شيء بها ويجوز لكِ ان تحجى وتزكى وتفعلى كل شيء منها.


وتابع قائلًا " أنه إذا كنت تعيش فى مصر فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الاختصاص وهم هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية لأن هناك من يحرم ويحلل ولا يعرف دليل هذا، فلا تسمع من أحد لأنه سيخالف المؤسسات ويجب أن لا نشوش على البعض فى الأمور الجزئية."
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