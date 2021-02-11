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توك شو

رئيس سابق لـ جهاز شئون البيئة: نحتاج 8 قارات للعيش في بيئة نظيفة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ندى رأفت
أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن الدولة تبنت خطة خلال الفترة الأخيرة، تضمنت بعض المشروعات لخفض صور التلوث والانبعاثات، موضحًا أن الجمعيات الأهلية تنشر الوعي البيئي من خلال أفكار عن التنمية المستدامة.


وأضاف حافظ، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك محطات رصد للتلوث في مصر، وهي تسحب الهواء من أماكن صناعية وأخرى سكنية على فلاتر للتعرف على نسب الانبعاثات الملوثة، ويأتي هذا من خلال تحليل للمجسمات الصلبة في الهواء، مشيرًا إلى أن هناك 8 فروع لمحطات الرصد الهوائي في مصر.


وتابع: "حساب تكلفة أزمة التلوث أسوأ من الأزمة نفسها، ويجب التعامل معها بشكل اقتصادي وبيئي ايضًا"، حيث إن البصمة الكربونية للمواطنين تغيرت وتبدلت، نتيجة للتغييرات والانبعاثات، ونحتاج 8 قارات أخرى للعيش بيئيًا بشكل أفضل".
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