رئيس سابق لـ جهاز شئون البيئة: نحتاج 8 قارات للعيش في بيئة نظيفة

أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن الدولة تبنت خطة خلال الفترة الأخيرة، تضمنت بعض المشروعات لخفض صور التلوث والانبعاثات، موضحًا أن الجمعيات الأهلية تنشر الوعي البيئي من خلال أفكار عن التنمية المستدامة.









وأضاف حافظ، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى عن التغير المناخي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك محطات رصد للتلوث في مصر، وهي تسحب الهواء من أماكن صناعية وأخرى سكنية على فلاتر للتعرف على نسب الانبعاثات الملوثة، ويأتي هذا من خلال تحليل للمجسمات الصلبة في الهواء، مشيرًا إلى أن هناك 8 فروع لمحطات الرصد الهوائي في مصر.







