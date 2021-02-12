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فن

نجوم الفن يحتفون بحصول الأهلي على برونزية العالم.. رانيا يوسف ترقص.. وكريم فهمي يساند مروان محسن

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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نبيل العدوي
توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

رانيا يوسف
حرصت الفنانة رانيا يوسف على نشر مقطع مصور ترقص خلاله بقميص النادي الاهلي عقب تتويجه بالمركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية.


نبيل الحلفاوي
وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي ، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ألف مبروك للكابتن الخطيب. تستاهل كل خير يا عظيم".

كريم فهمي
وجه الفنان كريم فهمي رسالة لمروان محسن لاعب الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة وعلق قائلا: "طول مانت لاعيب في منظومة الاهلي هفضل اساندك وضد اي استظراف او تنمر بس عليك انك تفوق، جمهور الاهلي في ضهر اي حد بيلبس فانلة الفريق الي ان يخلعها".

رامز جلال
احتفل الفنان رامز جلال بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وكتب رامز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "من فرحتي الدنيا لفت بيا، 🤯😍 لما عملها الاهلي 🦅 ❤وخد البرونزية🥉🥉🥉 والف الف الف مبروك علي العالمية 💪💪🦅😍❤النادي_الاهلي #رامز_جلال".

هاني رمزي
احتفل الفنان هاني رمزي بتتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏وكتب هاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "الف مبروك للأهلى المركز التالت فرحتوا الشعب المصرى". والعربى #كأس_العالم_للأندية #الاهلي #الأهلي_بالميراس #الأهلي_في_المونديال #الاهلى_فى_القلب"

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي مما يدفعنا الى اللجوء الى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم لقب الميدالية البروزنية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ركلات الأهلي :" بدر بانون يسجل، أهدر السولية، أهدر مروان محسن الركلة الثالثة، محمد هاني يسجل، آجاي يسجل،
ركلات بالميراس: تصدى الشناوي لركلة روني، أهدر لويس ادريانو، سكاربا يسجل، جوميز يسجل، فيليب ميلو يهدر.
نجوم الفن يحتفون بحصول الأهلي على برونزية العالم.. رانيا يوسف ترقص.. وكريم فهمي يساند مروان محسن
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