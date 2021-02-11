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برلمان

سؤال برلماني لـ وزير العدل بشأن مسابقة الشهر العقاري الوهمية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:14 م
النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور عضو مجلس انواب
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فريدة محمد
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن مسابقة الشهر العقاري والتوثيق بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 لتعيين عدد من العاملين بمصلحة الشهر العقاري. 

وأضاف منصور في سؤاله ، اليوم الخميس، أنه بعدما تقدم للمسابقة عدد كبير من المتسابقين ومباشرة الإجراءات لبعضهم ألغيت هذه المسابقة بموجب حكم قضائي من المحكمة الإدارية. 


وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إلى أنه أعيد الإعلان عن مسابقة جديدة برقم 1 لسنة 2016 حيث تقدم ما يزيد عن 120 ألف متسابق، وتم اخطارهم في نهاية عام 2018 أنه جاري الانتهاء من الإجراءات وتم عقد عدة مقابلات مع بعض المتقدمين. 

وتابع "منصور" أنه الآن وبعد مرور اكثر من 4 سنوات لم يتم الإعلان عن النتيجة حتي تاريخه.
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