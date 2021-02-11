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طبيب بمستشفى الناس: ندرة المستشفيات سبب ارتفاع تكلفة عمليات الأطفال

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:09 م
الدكتور محمود الشاذلي
الدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم الجراحات بمستشفى الناس
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم الجراحات بمستشفى الناس، إن الأسر التى ترزق بطفل ويعانى من عيب خلقي يعانون من علاجه.

ولفت إلى أن الأسرة فى بداية الحياة تحتاج لكل جنيه من أجل أن تعيش، مؤكدا أن مصر بها ندرة بمستشفيات الأطفال الصغار، ولذلك تكون عمليات الأطفال مرتفعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن هناك مستشفيات كثيرة لا تستطيع إجراء عمليات جراحية.

وتابع: "حاجة مش إنسانية أن يدفع الأب أموالا لطفله الصغير من أجل أن يعيش، ولذلك مستشفى الناس تقدم الخدمات بالمجان".
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