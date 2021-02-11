لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور .. صور

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.













وظهرت فرنجية في الفيديو، وهي تستعرض قوامها الرشيق، مرتدية بدي كت باللون الأسود مكشوف الظهر والكتفين، وبنطلون جينز، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا أنيقا أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.













يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".









وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.











