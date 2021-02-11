محاكمة ترامب ..ممثلو الادعاء: مقتحمو الكابيتول أقروا بتحريض الرئيس السابق لهم

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، إن مثيري الشغب في الكابيتول تصرفوا بتشجيع من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وليس لأسبابهم الخاصة، كما زعم الدفاع.





وينهي مديرو المساءلة في مجلس النواب، بصفتهم مدعين عموم، عرضهم للقضية في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهم "التحريض على العصيان".





ونفى الرئيس السابق ومحاموه المزاعم الذين من المتوقع أن يتحدثوا يوم الجمعة.





"ليس هذا هو الحال أنهم تصرفوا بمفردهم" هذا ليس ما قاله المتمردون في الواقع.





بل قالوا إنهم جاءوا إلى هنا لأن الرئيس أمرهم بالقيام بذلك .. دعاهم بتعليمات واضحة لوقت ومكان محددين وبأوامر واضحة للقتال لوقف التصديق في الكونجرس بأي وسيلة ضرورية .





ومع تزايد اتهامات هؤلاء الأشخاص، يتلاشى الاعتراف والندم ببساطة.





وقدمت عضوة الكونجرس العديد من مقاطع الفيديو والاقتباسات لدعم وجهة نظرها.





كما اتهم مدير المساءلة جيمي راسكين ترامب بقضاء أشهر في الحشد لـ "أخطر الجماعات المتطرفة في أمريكا" بـ "أكاذيب مهلكة وخطاب عنيف".





وعرض العديد من مقاطع الفيديو التي التقطت اعتداءات جسدية على معارضي ترامب على مدار السنوات الأخيرة وتصريحات الرئيس السابق نفسه التي لاحظ أنها تشجع على العنف.





وسعى راسكين لإثبات أن ترامب كان على دراية كاملة بولاء معجبيه والطبيعة العنيفة لأعضائهم المتطرفين.





وكان يعلم أن أشد مؤيديه كانوا على استعداد لتوجيه العنف إلى المسؤولين المنتخبين ، والهجوم وفرض الحصار على مبنى الكابيتول.





وكان يعلم أنهم سيكونون مستعدين للاستجابة لدعوته في 6 يناير "لوقف السرقة" بالعنف لمنع الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة. كان يعلم أنهم قادمون ، أحضرهم إلى هنا ورحب بهم بأذرع مفتوحة.





ودافع محامو ترامب عن رفض الرئيس السابق التنازل عن الانتخابات ومناشدة أنصاره بـ "القتال مثل الجحيم" باعتبارها حرية التعبير التي يحميها الدستور. وجادلوا بأن ترامب لا يستطيع توقع العنف واقترحوا أنه تحرك للتنديد به بسرعة.





وفي الخطب التي ألقاها أمام مجلس الشيوخ ، أشار مديرو المساءلة أيضًا إلى أن ترامب "لا يظهر الندم ، إنه يتحدى".





وحذروا من إمكانية حدوث مزيد من العنف ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة.





ووفقًا لشبكة CNN ، من المتوقع خلال يوم واحد أن تحال قضيته للتبرئة، مما يمهد الطريق أمام أعضاء مجلس الشيوخ للمناقشة والتصويت.



