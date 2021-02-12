حبس شخص لترويجه للأعمال المنافية للآداب عبر فيسبوك

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهم.





وكانت مباحث الاداب نجحت في ضبط شخص يروج للأعمال المنافية للآداب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال منافية للأداب.



