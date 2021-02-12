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حوادث

حبس شخص لترويجه للأعمال المنافية للآداب عبر فيسبوك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهم.

وكانت مباحث الاداب نجحت في ضبط شخص يروج للأعمال المنافية للآداب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال منافية للأداب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").
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