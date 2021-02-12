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المتظاهرون بـ تركيا يضعون إردوغان في موقف محرج.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:04 ص
تظاهرات تركيا
تظاهرات تركيا
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا يوضح استمرار تظاهر الطلاب الأتراك ورفضهم لإردوغان.

تمثل الطلاب الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في تركيا بتصميم ورغبة في إحداث تغييرات، مشكلة صعبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي رد بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في الشوارع.

ومع أنها لم تحصل على ما يبدو على دعم غالبية الأتراك في الوقت الراهن، أحيت هذه التظاهرات ذكرى الحركة الاحتجاجية الواسعة، التي "هزت" حكم أردوغان في 2013.

واختار الرئيس التركي الذي لا يتردد في سحق أي شكل من أشكال التمرد على الفور منذ الانقلاب الفاشل في 2016، المواجهة، لكنه محرج بين رغبته في إصلاح العلاقات بين أنقرة والغرب فيما تمر بلاده بأزمة اقتصادية.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية عندما قرر أردوغان تعيين أحد الموالين لحزبه رئيسا لجامعة البوسفور "بوغازيتشي" المرموقة في اسطنبول مطلع هذه السنة.

وكان اختيار هذا المسؤول المتهم بسرقة أدبية هو القشة التي قصمت ظهر البعير لكثير من الشباب الذين لا يعرفون إلا زعيما واحدا فقط لبلدهم وهو أردوغان الذي وصل إلى السلطة في العام 2003.
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