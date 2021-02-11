خالد الخميسي: 74% من المسلمين الفرنسيين أقل من 25 سنة

أكد خالد الخميسي، الكاتب والروائي، أن المسلم الفرنسي فئة يتحدث عنها الكثير من المجتمعات الآن، مشيرًا إلى 74% من الفرنسيين المسلمين أقل من 25 سنة عبروا عن انتمائهم لمعتقادهم الديني الإسلامي أكثر من الالتزام بالقوانين الفرنسية.





وأضاف "الخميسي"، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه في السنوات الأخيرة تيارات الإسلام السياسي كانت نشطة بشكل كبير في فرنسا، مؤكدًا أن أحداث العنف والقتل في فرنسا بدأت عام 85، و14 حادثا إرهابيا وقع بعد عام 85 وحتى الـ86، موضحًا أن هذه العمليات الإرهابية تستمر إلى الآن.



