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توك شو

خالد الخميسي: 74% من المسلمين الفرنسيين أقل من 25 سنة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:42 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
أكد خالد الخميسي، الكاتب والروائي، أن المسلم الفرنسي فئة يتحدث عنها الكثير من المجتمعات الآن، مشيرًا إلى 74% من الفرنسيين المسلمين أقل من 25 سنة عبروا عن انتمائهم لمعتقادهم الديني الإسلامي أكثر من الالتزام بالقوانين الفرنسية.

وأضاف "الخميسي"، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه في السنوات الأخيرة تيارات الإسلام السياسي كانت نشطة بشكل كبير في فرنسا، مؤكدًا أن أحداث العنف والقتل في فرنسا بدأت عام 85، و14 حادثا إرهابيا وقع بعد عام 85 وحتى الـ86، موضحًا أن هذه العمليات الإرهابية تستمر إلى الآن. 

وأوضح أن منع مدرسة لـ3 محجبات خلق ضجة كبيرة، حيث إن مجلس الدولة الفرنسي تراجع عن القرار، وهناك مشروع قانون في البرلمان الفرنسي لا يقترب من الحجاب، ويتكون هذا القانون من 51 مادة.
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