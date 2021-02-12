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فن

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

وسط نجاح جماهيري تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وتعرض المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".

 

تدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، تدور أحداثها حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية إضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

كما يشارك بها محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


تُعرض مسرحية "ورطة عائلية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة 12 فبراير2021 الساعة 8:00 مساءً.

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور
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