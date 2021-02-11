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أحمد موسى: أنا أهلاوي.. وبشجع الزمالك في حالة واحدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:22 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يشجع فريق نادي الزمالك عندما يواجه أى فريق خارجي، موضحًا "أنا أهلاوى أه.. بس الزمالك لما بيلعب مع أى فريق خارجي، وأى فريق مصري لازم اقف معاه في حالة مقابلة فريق خارجي".

وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية، أن النادي الأهلى قدم بطولة قوية وحصل على المركز الثالث بعد الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي".

ولفت إلى أنه ظهر اليوم فى يوم الإجازة الخاصة ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، للاحتفال مع المصريين بالفوز والحصول علي المركز الثالث".

وقرأ أحمد موسى بعض الرسائل المهمة التى جاءت له من المشاهدين والمتابعين على صفحته الشخصية.
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