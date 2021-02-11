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بعد حصول الأهلي على برونزية العالم..أحمد موسى :الشناوي هو الأسد ورجل المباراة..فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:37 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن رئيس الإتحاد الدولي انفانتينو أشاد  بجمهور النادي  الاهلى وقد أكد ان جمهور الاهلى هو اللى عمل روح لبطولة كأس العالم للأندية .

وأضاف  موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الفرحة كانت كبيرة مشيرا إلى أنه فزنا على فريق بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية بعد أن قدم الاهلى مباراة كبيرة والشناوي هو الاسد ورجل المباراة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن حارس الأهلي الكبير محمد الشناوي هو حكاية كبيرة  مؤكدا أن كل لاعبي النادي الاهلى متعونا وشرفونا والمباراة انتهت حصلنا على برونزية العالم.

وأشار موسى إلى أن  النادي الأهلي في  حاجة الى مهاجم كبير ينهي الهجمات بشكل صحيح معلقا "لو عندنا مهاجم كويس مكناش هنوصل لضربات الجزاء".

وقال الإعلامي أحمد موسى أننا فخورون  بالإحتفاء بالنادي الأهلى وحصول النادي على المركز الثالث على أندية العالم في مباراة كبيرة 
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