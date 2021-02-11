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برلمان

برلماني يهنىء الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية: دعم الجمهور لم يتوقف

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:39 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
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القسم السياسي
هنأ أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ ، فريق النادي الأهلي بالإنجاز التاريخي، الذي حققوه في بطولة كأس العالم للأندية، بحصد الميدالية البرونزية، بعد تغلبهم على بطل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس، بضربات الترجيح.

وقال محسن في تصريح له اليوم، أن الأهلي قدم آداء مشرفا خلال فعاليات البطولة وأمام نادي بايرن ميونخ الألماني رغم هزيمته منه.

وأشار الى أن حصد "البرونزية"، ونيل 2.5 مليون دولار جراء المشاركة والفوز في البطولة، يؤكد مكانة الأهلى الكبيرة في قلوب مشجعيه المصريين والعرب، ويؤكد على مهارات وحرفية نجومه الكبار الذين تألقوا في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم: هنيئا للنادي الأهلي، نجاحه في حصد "الميدالية البرونزية"، وهنيئا للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، والتي وفرت كل الدعم للنادي الأهلي وللفرق الرياضية المصرية خلال الفترة الماضية، وبدا النجاح المصري مدويًا خلال مونديال كرة اليد في مصر.
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