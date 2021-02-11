برلماني يهنىء الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية: دعم الجمهور لم يتوقف

هنأ أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ ، فريق النادي الأهلي بالإنجاز التاريخي، الذي حققوه في بطولة كأس العالم للأندية، بحصد الميدالية البرونزية، بعد تغلبهم على بطل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس، بضربات الترجيح.





وقال محسن في تصريح له اليوم، أن الأهلي قدم آداء مشرفا خلال فعاليات البطولة وأمام نادي بايرن ميونخ الألماني رغم هزيمته منه.





وأشار الى أن حصد "البرونزية"، ونيل 2.5 مليون دولار جراء المشاركة والفوز في البطولة، يؤكد مكانة الأهلى الكبيرة في قلوب مشجعيه المصريين والعرب، ويؤكد على مهارات وحرفية نجومه الكبار الذين تألقوا في بطولة كأس العالم للأندية.



