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رياضة

بعد إنجاز المونديال.. الأهلي يواصل تربعه على عرش الأندية في القرن الـ21

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. 

صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه إلى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. 

وبعد احتلاله المركز الثالث في مونديال الأندية .. الاهلي نادي القرن الافريقي في تصنيف القرن الـ20 يواصل تربعه علي عرش تصنيف الأندية في القرن الـ21:

1- الاهلي: 84 نقطة

2- مازيمبي: 58 نقطة

3- الترجي: 56 نقطة

4- النجم الساحلي: 55 نقطة

5- الزمالك: 34 نقطة

6- الوداد: 34 نقطة
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