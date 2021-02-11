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فن

أخبار الفن.. وفاة علي حميدة.. رقصة رانيا يوسف من أجل الأهلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

بعد مايقرب من عامين علي النزاع بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، حسمت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة (6) في جلستها العلنية التي أنعقدت بتاريخ 31_1 _ 2021 برئاسة المستشار أحمد يوسف وعضوية المستشارين إسلام حسني ،أحمد معاذ هذا النزاع وحكمت برفض دعوي الشرنوبي التي  طالب فيها بإنقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ والزمته بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوي علي غير سند صحيح من القانون.

غيب الموت قبل لحظات الفنان علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

شهدت بداية عام 2021 رحيل عدد كبير من المشاهير الذين تركوا بصمة واضحة فى مجالتهم، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا منذ بداية عام 2021..

أعلن الفنان صبري فواز عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد سلبية المسحة التي أجراها وحصل قبل قليل على نتيجتها.

حرصت الفنانة رانيا يوسف على نشر مقطع مصور ترقص خلاله بقميص النادي الاهلي عقب تتويجه بالمركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية.


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