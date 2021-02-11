أحمد موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تصدى محمد الشناوي لضربة الجزاء الأولى من الفريق البرازيلي أعطى الثقة للاعبي الأهلي وتسبب في هبوط معنويات الفريق الآخر.





وأضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن مدرب الزمالك هنأ النادي الأهلى وعبر عن أمنيته لمواجهة الأهلى فى نهائي أفريقيا مرة أخرى وهو ما أتمناه أن يحدث.





وتابع الإعلامي أحمد موسى أن النادي الأهلى لديه مباراة قوية أمام المريخ السوداني يوم الثلاثاء القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة قوية سيخوضها المارد الأحمر .





وأشار موسى إلى أن الفرحان بمكسب النادي الأهلي اليوم وحصوله على الميدالية البرونزية هو شعب مصر مؤكدا أن العديد من جماهير الزمالك كانت بتشجع النادي الأهلي اليوم فالنادي الأهلى يلعب باسم مصر ويلعب في بطولة ويجعل الكل فخور بيه.



