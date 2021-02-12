محافظ القاهرة: إنجاز طلبات وشكاوى المواطنين سريعا بعيدا عن الإجراءات الروتينية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائما لاستقبال النواب إلى جانب إدارة التواصل التي أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب وتضم منظومة منارة.





وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.





وأكد ان إدارة التواصل تهدف لتيسيير التواصل مع نواب البرلمان لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية .





اما منظومة منارة فهي عبارة عن تطبيق إلكترونى خاص بمحافظة القاهرة يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد.





ويرسل من خلاله كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالنواب بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومى ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة المسئولة .



