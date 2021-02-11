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توك شو

عارف بعض التفاصيل.. أحمد موسى: القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الأحد

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:40 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة سوف تتخذ القرار المناسب بالنسبة للدراسة يوم الأحد المقبل، معقبا «سوف يأخذون القرارات المناسبة يوم الأحد».

وأضاف "موسى"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك،: «إحنا منحازين للطلبة، وقرار الدولة لابد من احترامه، ومفيش حد بياخذ قرار لواحده، القرار بيكون بناء على دراسات مسبقة».

وأشار: «أنا عارف بعض التفاصيل الخاصة بمصير الدراسة، لكن لابد أن ننتظر القرار النهائي يوم الأحد»، متابعا: «نتحدث عن مصير ملايين الأسر، وأكثر من 25 مليون طالب في التعليم العام والجامعي».

وتابع: «أنا خايف على الطالب، ولازم ناخد بالنا كويس»، لافتا: «يوم الاحد هيكون موضوعنا الأساسي عن التعليم والدراسة».
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