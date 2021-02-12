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بين الناس

إنشاء وحدة شئون اجتماعية مطلب أهالى قرية الحسينات فى قنا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حمام فاروق السمان، من أهالى قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا،  في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ وزيرة التضامن الاجتماعى، الموافقة على إنشاء وحدة شئون اجتماعية لرفع العناء عن كبار السن والسيدات.


وقال حمام السمان فى رسالته: "نحتاج إلى إنشاء مكتب وحدة شئون اجتماعية بقرية الحسينات لخدمة أصحاب المعاشات وكبار السن والسيدات من الأهالى بدلا من التوجه إلى قرية الشقيفي، وهو ما يزيد العبء عليهم نتيجة استقلالهم وسائل مواصلات تكلفهم أقل شيء 60 أو 70 جنيها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المعاناة الجسدية التى تلحق بكبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة".
 

وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية هو المساهمة في تقديم خدمات الضمان للمستفيدين في تلك القرية مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المتعلقة بصرف المعاشات للمسنين ولتخفيف العبء عليهم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالمواطن وحل مشكلاتهم وتلبية جميع طموحاته لتوفير حياة كريمة.


وناشد المسئولين بوزارة التضامن الموافقة على تخصيص وحدة  شئون اجتماعية بالقرية لرفع العناء عن كبار السن والسيدات.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01141853521


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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