أخبار التوك شو.. شقيق شهيدين في ليبيا: شاهدت فيلم ذبح إخوتي على يد داعش.. موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها كالآتي:

أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تصدى محمد الشناوي لضربة الجزاء الأولى من الفريق البرازيلي أعطى الثقة للاعبي الأهلي وتسبب في هبوط معنويات الفريق الآخر.



