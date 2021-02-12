أخبار التوك شو.. شقيق شهيدين في ليبيا: شاهدت فيلم ذبح إخوتي على يد داعش.. موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها كالآتي:
أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تصدى محمد الشناوي لضربة الجزاء الأولى من الفريق البرازيلي أعطى الثقة للاعبي الأهلي وتسبب في هبوط معنويات الفريق الآخر.
وأضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن مدرب الزمالك هنأ النادي الأهلى وعبر عن أمنيته لمواجهة الأهلى فى نهائي أفريقيا مرة أخرى وهو ما أتمناه أن يحدث.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ابن للشعب المصري مؤكدا أن ما يتم بالقرى والكفور والنجوع ثورة حقيقية ونقطة تحول تاريخية.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الصحف وماسبيرو أمن قومي ويجب الحفاظ عليهم مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على الإعلام الوطني.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد انتهجت سياسة " المسوحات المستهدفة " وليست الجماعية.
وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس ، أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر سجلت ثانى دولة عالميأ للنمو الاقتصادى الايجابى، مشيرة إلى مصر سجلت 9500 وفاة و170 ألف إصابة فقط بفيروس كورونا على مدار العام.
قال شقيق الشهيدين بيشوي وصموئيل اسطفانوس واللذين استشهدا على أيدي داعش في ليبيا أن شقيقيه سافرا إلى ليبيا بحثا عن الرزق بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف اسطفانوس خلال لقاء برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه في يوم 3 يناير تم اختطاف شقيقيه ومن معهما داخل المسكن الخاص بهم، قائلا: "عشنا حياة رعب ولم نعلم مصيرهما خلال تلك الفترة".
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن معدلات الانجاز فى ملف مخالفات البناء سجلت 87% من المستهدف حتى الفترة الحالية.
وأوضح "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تم تلقيها حتى الآن تقدر بـ 2 مليون و736 ألف طلب، لافتأ إلى أن الاسكندرية سجلت أعلى المحافظات فى مخالفات البناء.
أطلقت الفنانة مادلين طبر الزغاريد على الهواء فرحا بفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.
أعربت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن سعادتها البالغة بفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، منذ قليل، على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.
قالت الفنانة مادلين طبر، إنها كانت حريصة على زيادة علاقاتها بالإعلاميين، معقبة "شغلي بالصحافة ساعدني كثيرا".
وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "المذيعة العالمية أوبرا وينفري لم تسلم من الصحافة الصفراء". متابعة: "هدف الصحافة الصفراء هو عمل تريندات وجذب القراء".
وزير قطاع الأعمال: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة.. فيديو
قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم طرح أسهم من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، على ألا يكون الطرح للمستثمر الاستراتيجي، وإنما للاكتتاب العام.
وأضاف هشام توفيق خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القطاع التأميني حقق نجاحا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي ثمار التطوير والإصلاح في هذا القطاع.
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تضمن أن الرئيس الصيني شي جن بينج، أبلغ بايدن بأن الصدام بين بكين وواشنطن سيؤدي إلى كارثة عالمية.
وأوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب باستراتيجية حاسمة تجاه الصين، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي جاء ردا على ما أطلقه بايدن من مقر البنتاجون عندما أعلن عن رغبته بتبني استراتيجية عسكرية جديدة حازمة ضد الصين.
كشف السباح العالمى سيد الباروكى، مشواره مع الرياضة واحترافه خارجيا، لافتا إلى أنه بدأ فى نادى هيئة قناة السويس.
وأكد الباروكى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أنه لعب مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم عام 2003 "مسافات طويلة.