ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن الشهر الماضي

بعد تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.5%.. خبراء اقتصاد: زيادة إنتاج السلع مع قلة الطلب وراء انخفاض الأسعار.. والتغلغل في السوق الأفريقية يساعد على إنعاش الاقتصاد