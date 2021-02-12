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حوادث

تفاصيل مصرع طفلة غرقا بمركز أبوحمص في البحيرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:51 ص
غرق طفل
غرق طفل
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أسماء الجنبيهى

استقبل مستشفي أبو حمص العام، اليوم الخميس، جثة  طفلة اثر إسفكس الغرق داخل بانيو حمام المنزل، وتم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مستشفى أبو حمص العام يفيد باستقبال جثة الطفلة "ولاء ر"، تبلغ من العمر ٣ سنوات، اثر إسفكسي الغرق داخل بانيو حمام المنزل.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وبسؤال أسرتها أفادوا بسقوطها داخل بانيو حمام المنزل .

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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