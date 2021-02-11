ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: جمهور الأهلى عمل روح لبطولة كأس العالم للأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو أشاد بجمهور النادي الأهلى وأكد ان جمهور الاهلى هو اللى عمل روح لبطولة كأس العالم للأندية .

وأضاف  موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الفرحة كانت كبيرة مشيرا إلى أنه فاز على فريق بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية بعد أن قدم الاهلى مباراة كبيرة .

وأشار موسى إلى أن النادي الأهلي في حاجة الى مهاجم كبير ينهي الهجمات بشكل صحيح معلقا "لو عندنا مهاجم كويس مكناش هنوصل لضربات الجزاء".

واختتم حديثه قائلا:" ارفع راسك انت مصري وانا فخور اني اهلاوي ويارب دايما في انتصارات تسعد الملايين".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مروان محسن السبب.. أحمد موسى: وصلنا إلى ضربات المعاناة الترجيحية في نهائي كأس مصر

ندى بسيوني بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا: فخورة إني أهلاوية

هاشتاج "الأهلي_الافضل_فالقرن21" يتصدر تويتر.. ومغردون: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات

محتاج لاعيبة كورتها كويسة.. ميدو يعلق على خطة حسام حسن أمام الأهلي

بعد التقليل من الأهلى.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على مهاجم الدحيل

قبل مباراة بايرن ميونخ .. أحمد موسى: مش قادر أتكلم ولا أقف على رجلي

ترشيحاتنا

أكثر انتشارا.. خبير أوبئة يوضح سيناريوهات الموجة الثالثة لكورونا

نوير يهنئ الشناوي على برونزية مونديال الأندية بطريقته.. فيديو

نواب بريطانيون يحذرون: لقاح كورونا لا فائدة منه في هذه الحالة.. وارتداء الكمامات إلى الأبد

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

والد مروان محسن: "أتمنى أن يختم ابني مسيرته في الأهلي"

وزارة الصحة تعلن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف