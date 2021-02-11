أحمد موسى: جمهور الأهلى عمل روح لبطولة كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو أشاد بجمهور النادي الأهلى وأكد ان جمهور الاهلى هو اللى عمل روح لبطولة كأس العالم للأندية .





وأضاف موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الفرحة كانت كبيرة مشيرا إلى أنه فاز على فريق بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية بعد أن قدم الاهلى مباراة كبيرة .





وأشار موسى إلى أن النادي الأهلي في حاجة الى مهاجم كبير ينهي الهجمات بشكل صحيح معلقا "لو عندنا مهاجم كويس مكناش هنوصل لضربات الجزاء".





واختتم حديثه قائلا:" ارفع راسك انت مصري وانا فخور اني اهلاوي ويارب دايما في انتصارات تسعد الملايين".