ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تسجل 812 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:53 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.


وأشارت الصحة البحرينية في بيان لها الى ان الإصابات توزعت ما بين 324 حالة لعمالة وافدة، و481 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.


كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة الي 393 حالة منذ بداية التفشي داخل المملكة وحتي الان.


فيما رصدت الصحة البحرينية تعافي 526 حالة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء داخل البلاد الي 103251 حالة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 137 إصابة جديدة بـ كورونا

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

بدون وفيات.. البحرين تسجل 349 إصابة جديدة بـ كورونا

البحرين تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم

دون وفيات.. البحرين تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إجراء سعودي عاجل بشأن صلاة الجمعة

تامر أمين يوجه رسالة عاجلة لـ محمد الشناوي

وزارة الصحة تكشف عن رأيها فى عودة الدراسة .. شاهد

تحذير شديد اللهجة لـ الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا البريطانية

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

في ظروف غامضة.. العثور على جثة عارضة أزياء عشرينية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف