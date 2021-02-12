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محافظات

رئيس سفاجا: ننهى الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بالمدينة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:31 ص
طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة
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أشادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، بأهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

أوضحت رئيس المدينة، أن وحدة حماية الطفل بسفاجا تمكنت خلال أيام من إنهاء الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بمنطقة سفاجا، دون مستندات بهدف إيداع الطفل في أحد دور الرعاية الصحية الأولية حتي يمكن تسلميه لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.

وأكدت المغربي، أن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع مجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفل، وتم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية لسرعة أستخراخ الأوراق الرسمية للطفل. 

وأشارت رئيس المدينة إلي أنه تم إيداع الطفل في حضانة بمستشفي سفاجا، وتم استخراج شهادة  ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولي النسب، مشيرًة إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعيين، مؤكدةً  أن وحدة حماية الطفل قامت بتوفير كافة  أوجه الدعم للطفل، لافةً إلى أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلوا برعايته وتبنيه.

ومن جانبها أكدت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل  رقم ١٢٦ ‪ لسنة 200‪8 وطبقا لنص المادة 23 للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تم التوصيه بإيداع الطفل دار رعاية الامومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس، خلال فترة الرضاعة الطبيعة

ووجهت رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدة على أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.
رئيس سفاجا: ننهى الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بالمدينة
رئيس سفاجا: ننهى الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بالمدينة
رئيس سفاجا: ننهى الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بالمدينة
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