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توك شو

كارمن سليمان لزوجها مصطفى جاد: ربنا يخليك لقلبي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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أسامة علي
اختارت الفنانة كارمن سليمان 3 أشخاص،ووجهت لهم هدايا بمناسبة عيد الحب.

ووجهت كارمن خلال حوارها مع برنامج "لايت شو"، المذاع عبر قناة "الحياة"، لابنها أغنية كهدية.

واختارت كارمن سليمان، أيضا زوجها مصطفى جاد لتقدم له هدية عبارة عن كلمة قائلة:"ربنا يخليك لقلبى"، لافتة إلى أنها ارتبطت به منتصف 2013.

وقالت : إنها كانت تحب سماع أغنية "جيالك" للفنانة جنات من ألبوم "حب أمتلاك" أثناء قصة الحب بينها وبين زوجها مصطفى جاد.

وأختارت كارمن سليمان، أختها فرح لتقدم لها هدية بمناسبة عيد الحب عبارة عن "ريأكشن".
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