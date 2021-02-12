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محافظات

أمن الدقهلية يضبط سيارة محملة بـ 20 طن أعلاف مجهولة المصدر بسندوب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية من ضبط سيارة محملة بـ 20 طن أعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وكان  اخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بقيام ضباط إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط سيارة محملة بأعلاف مجهولة المصدر بمنطقة سندوب.

وبالفحص تبين ان السيارة تحمل رقم ن أ ص 1799 نقل قيادة المدعو محمد السيد عثمان عبدالوهاب، 29 عاما عامل، ومقيم دائرة مركز ملوي بالمنيا، وبرفقته المدعو حمودة أحمد حسن على، ۲۱ عاما عامل، ومقيم أبوقرقاص بالمنيا والسيارة محملة بكمية من الأعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص من وزارة الزراعة، تقدر بحوالي 20 طن مخالفين بذلك القانون رقم 53/1966 .

تم إخطار مديرية الزراعة بالدقهلية وتحرر عن المحضر رقم 1476 لسنة 2021 إدارى قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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