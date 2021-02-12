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رياضة

أحمد بلال: الأهلي عاقب الشحات وكهربا بعد مصافحة أبو تريكة لكنه قرار عفوي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مصافحة حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعبي النادي الأهلي، على محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، عقب مباراة بايرن ميونخ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، واستبعادهم من لقاء بالميراس.

وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي اتخذ عقوبة على الشحات وكهربا بسبب مخالفتهم لتعليمات الفقاعة الطبية ولو أنا مسئول هعاقبهم برضه".

وأضاف: "رغم أن القرار عفوي من الثنائي ولكن كان يجب معاقبتهم بسبب غيابهم عن تلك المباراة المهمة".
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