كارمن سليمان تكشف بدايتها مع الفن: غنيت فى سنة رابعة ابتدائى

قالت الفنانة كارمن سليمان إن بدايتها الفنية كانت صعبة وليست سهلة، لافتة إلى أن أسرتها دعمتها ووقفت بجوارها كثيرا.



وأوضحت كارمن سليمان، خلال حوارها مع برنامج "لايت شو"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه كانت تغنى خلال وجودها فى المدرسة، وأول حفلة غنت فيها كانت فى الصف الرابع الابتدائى.



واختارت الفنانة 3 أشخاص،ووجهت لهم هدايا بمناسبة عيد الحب، ووجهت كارمن لأبنها أغنية كهدية و أيضا زوجها مصطفى جاد لتقدم له هدية عبارة عن كلمة قائلة:"ربنا يخليك لقلبى"،لافته إلى أنها أرتبطت به منتصف 2013.



وقالت : إنها كانت تحب استماع أغنية "جيالك" للفنانة جنات من ألبوم "حب أمتلاك" أثناء قصة الحب بينها وبين زوجها مصطفى جاد.



واختارت كارمن سليمان، أختها فرح لتقدم لها هدية بمناسبة عيد الحب عبارة عن "ريأكشن".